الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بين محافظتي تعز ولحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عناصر من الجيش الوطني اليمني - أرشيفية
تمكنت قوات الجيش اليمني وبإسناد التحالف العربي، الخميس، من تحرير مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز، جنوبي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، وكبدتهم خسائر فادحة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحرير جبل خصلة جنوب شرق مدينة الراهدة، فيما تواصل تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة عدن.
وشنت قوات الجيش الوطني اليمني هجمات على مواقع المليشيا الانقلابية، في منطقتي "الدال" و"الحيدين ذمال الشريجة"، بالتزامن مع تقدم مماثل في جبهة القبيطة جنوب غرب الراهدة التابعة لمحافظة تعز.
وتعيش مليشيا الحوثي انكسارات واسعة في جبهات الحديدة وصعدة والبيضاء جراء ضربات الجيش اليمني والتحالف العربي.
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