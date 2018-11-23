واشنطن: طهران انتهكت ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية

أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، أن إيران لم تكشف عن كل قدراتها من الأسلحة الكيميائية للمنظمة الدولية في لاهاي، في انتهاك لميثاق دولي لمنع انتشار تلك الأسلحة.

وقال المندوب الأمريكي كينيث وارد، خلال اجتماع للمنظمة، إن إيران لم تخطر المنظمة بوجود منشأة لتعبئة القنابل الجوية، وأن لديها برنامجا للحصول على ذخيرة سامة محظورة.



وتابع وارد "الولايات المتحدة لديها مخاوف منذ فترة طويلة من أن يكون لدى إيران برنامج للأسلحة الكيميائية لم تفصح عنه للمنظمة".



وأضاف أن الولايات المتحدة قلقة كذلك من أن تكون إيران تطور كيماويات تعمل على الجهاز العصبي المركزي لأغراض هجومية.



وأكد أن إيران لم تعلن عن نقل أسلحة كيميائية إلى ليبيا في ثمانينات القرن الماضي، حتى بعد أن أعلنت ليبيا عن ذلك للمنظمة في 2011.



وأشار وارد إلى اكتشاف مقذوفات مدفعية وقذائف مورتر وقنابل جوية ممتلئة بالكيماويات منتجة في إيران، كدليل على أن طهران لم تكشف بالكامل عن قدراتها.

