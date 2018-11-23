تركيا تقول أن ترامب ينوي "غض النظر" عن جريمة قتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

اعتبرت تركيا الجمعة أن تصريحات دونالد ترامب حول جريمة قتل جمال خاشقجي تدل على أن الرئيس الأميركي ينوي "غض النظر" بشأن هذه القضية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع قناة "سي ان ان-ترك" انه "بطريقة ما يقول ترامب +سأغض النظر+" بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لافتا إلى دعم ترامب المتواصل للسعودية التي التزمت بعقود بمليارات الدولارات من الاسلحة الأميركية.

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع تشرين الأول/اكتوبر الفائت.

ويأتي دعم ترامب رغم الغضب الدولي إزاء جريمة قتل الصحافي التي أساءت إلى صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وقلل ترامب الثلاثاء من أهمية استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بأن ولي العهد قد يكون متورطا في القتل. وقال في بيان "ربما كان ولي العهد (السعودي) على علم بهذا الحادث المأساوي، ربما نعم وربما لا".

وتعرض ترامب لانتقادات واسعة إزاء ما وُصف بأنه أولويات تجارية جعلته يبدو وكأنه يحشد لمصلحة الرياض مما أثار احتمال تحرك قوي في الكونغرس ضد المملكة.