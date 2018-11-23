شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام جزائرية : زيارة مرتقبة لولى العهد السعودى إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيزور الجزائر خلال أيام، فى أول زيارة من نوعها منذ توليه منصبه .

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار جولة للأمير محمد بن سلمان تشمل عددا من الدول العربية .

وكان الديوان الملكى السعودى أعلن - فى بيان - أنه "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقا من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً ، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة فى المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من قادة الدول، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".