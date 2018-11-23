بريطانيا تأمل أن ترأف الإمارات بالأكاديمي المسجون

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نأمل أن تنظر الإمارات العربية المتحدة الآن بعين الرضا لطلب الرأفة الذي قدمته أسرته"، بحسب ما نقلت عنها "رويترز".

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ولمحت الإمارات، اليوم الجمعة، إلى إمكانية إطلاق سراح الأكاديمي البريطاني، أصدرت حكما بالسجن المؤبد عليه في اتهامات بالتجسس، بعد أن قدمت أسرته التماسا بالرأفة، وذلك بحسب ما قالت "رويترز".

وأصدرت محكمة إماراتية، يوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على ماثيو هيدجز بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية، في خطوة وصفتها رئيس الوزراء تيريزا ماي بأنها محبطة بشدة.

وقال السفير الإماراتي، سليمان حامد المزروعي، "عائلة السيد هيدجز تقدمت بطلب للرأفة به والحكومة تدرس الطلب".

وتابع: "نظرا لقوة العلاقات نأمل في التوصل إلى تسوية ودية".

واعتقل هيدجيز، وهو طالب دكتوراة في جامعة درم البريطانية، في 5 مايو/ أيار الماضي في دبي، وتقول الإمارات إنه قدم إليها تحت غطاء باحث أكاديمي، لغرض التجسس لمصلحة دولة أجنبية ونيابة عنها، ما يعرض للخطر الجيش والاقتصاد والأمن السياسي للإمارات العربية المتحدة".