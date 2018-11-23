الان تتابع فستان هنا الزاهد يفتح النيران عليها.. وأحمد فهمي يواصل إهانة جمهور خطيبته والان مع التفاصيل

متابعة : الخليج 365

تتصدر الفنانة هنا الزاهد وخطيبها أحمد فهمي، قائمة المحتويات الرائجة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعد هجوم الأخير على متابعي النجمة لتعليقاتهم على ملابسها.

وقد هاجم المغردون أحمد فهمي خطيب هنا الزاهد، مطالبين هنا بالتدخل ومنعه من الرد بالإساءة لهم وتوقيف تعليقاه العنيفة عليهم، كما قد الكثير من متابعي هنا النصيحة بغلق التعليقات على صورها عند نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحمد فهمي يهاجم متابعي هنا الزاهد

كان أحمد فهمي قد هاجم شخصاً انتقد فستان خطيبته هنا الزاهد في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وجاء في أحد التعليقات على صورة “هنا” : “إيه الفستان ده؟”، ليرد عليه بالقول: “إنت ما تعرفش تمشي جنبه أصلًا مش تشتريه”، هذا فضلاً عن عدد من التعليقات الأخرى.

واشتعلت الردود بين أحمد فهمي وجمهور هنا الزاهد، المعلقين على فستانها الذي ارتدته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

هنا الزاهد كانت قد ظهرت على السجادة الحمراء برفقة خطيبها أحمد فهمي، وحينها ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود، لم يعجب أحد متابعيها الذي علق على الصورة قائلًا: إيه الفستان المعفّن ده”.

ولم يصمت أحمد فهمي خطيب هنا الزاهد على التعليق، ليرد عليه قائلاً: أنت ما تعرفش تمشي جنبه.. مش تشتريه، ومن هنا اندلعت معركة بينه وبين جمهورها وصلت حدّ تبادل السباب والإهانة.

هنا الزاهد تتصدر قائمة المحتويات الرائجة بموقع “تويتر”

انهالت التعليقات السلبية التي تنتقد ردود أفعال أحمد فهمي خطيب هنا الزاهد على جمهورها، ما يتسبب لها في ازمات عدة، وناشد البعض النجمة هنا من ضرورة منع خطيبها بالرد المسيء على الجمهور وعدم توجيه التعليقات العنيفة والفصل بين حياتهم الشخصية وبين شخصيتها كنجمة لها جمهور.

اشتعال “انستغرام” بين خطيب هنا الزاهد وجمهورها

واشتعل الشجار للمرة الثانية بين أحمد فهمي خطيب هنا الزاهد وجمهورها، واعتبر البعض التصرف هذا منه يعتبر تجاوز غير مقبول فهو لم يفرق بين كون خطيبته نجمة وأنها ممثلة لديها جمهور ومتابعين.

وطالب الجميع تدخل هنا الزاهد واقناع خطيبها من تقبل النقد كونها نجمة لديها متابعين، ومن الممكن أن لا يعجب أحد بإطلالتها.

وبالطبع رفض الكثير من متابعي هنا الزاهد معايرة خطيبها لأحد متابعيها بـ “الفقر”، مؤكدين أن هذا الأمر مهين ولا يمكن تقبله نهائياً.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: “الناقص والجوعان اللي يعاير الناس بالفلوس، إنت لولا الهلس اللي بتقول عليه تمثيل مكنتش هتعرف تشتري لباس بدل المقطّع اللي كنت بتلبسه أكيد وانت فقير”.