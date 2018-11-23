الان تتابع مدينة أميركية لن ترى الشمس قبل أواخر يناير 2019 والان مع التفاصيل

متابعة : الخليج 365

شهدت مدينة أوتكيجفيك التابعة لولاية ألاسكا الأميركية، شروق الشمس الأخير لهذا العام، يوم الأحد الماضي.

ومن المنتظر أنه لن ترى المدينة التي تقع أقصى شمال الولايات المتحدة، نور الشمس مجدداً لمدة 65 يوماً، حيث من المتوقع أن تشرق الشمس عليها، مرة أخرى في 23 يناير من عام 2019.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن المدينة التي كان يُطلق عليها اسم «بارو» قد دخلت فيما يسمى «ليلة قطبية»، وهي فترة من الظلام في فصل الشتاء تدخل بها مدن الدوائر القطبية.

ووفقاً موقع «ويذر»، المدينة قد أصبحت في الظلام من منتصف نوفمبر وحتى أواخر يناير، حيث لن تشرق الشمس على مناطق شمال الدائرة القطبية الشمالية؛ بسبب ميل الأرض بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

ويشار إلى أن مدينة بارو تقع على بعد 330 ميلاً فوق الدائرة القطبية الشمالية، ولن تغرق في الظلام الدامس خلال الشهرين المقبلين، بل ستشهد ما يُطلق عليه اسم «الشفق المدني»، الذي يحدث عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 6 درجات، فتخلق إضاءة طفيفة تمكِّن السكان من رؤية الأشياء من حولهم.

ويستمر «الشفق المدني» لمدة ست ساعات كل ليلة على 4400 نسمة من سكان المدينة، ولكنه سينخفض إلى ثلاث ساعات في الليلة بنهاية ديسمبر.