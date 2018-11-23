فنلندا توقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية قضية خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت فنلندا إيقاف التراخيص لتصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية والإمارات على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والوضع في اليمن.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية "ييل"، أن الحكومة قررت وقف إصدار تراخيص جديدة تتعلق بتصدير أسلحة للإمارات أو السعودية، إلا أنها لم توقف الشحنات التي تتم بناء على التراخيص السابقة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار الفنلندي جاء في أعقاب تحركات مماثلة من جانب النرويج والدنمارك على خلفية وفاة خاشقجي والدور السعودي في حرب اليمن.

كما نقلت الهيئة عن رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا، لاحقا قوله إن "الوضع في اليمن كان العامل الأساسي، لكن وفاة خاشقجي أثرت كذلك". © Sputnik العلم الفنلنديفنلندا توقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية قضية خاشقجي

وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة في البرلمان الفنلندي بوقف عمليات التسليم الحالية، ذكر وزير خارجية فنلندا تيمو سويني، أنه "لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم الحالية والحكومة تواصل مراقبة الوضع".

جدير بالذكر أن قرار الحكومة الفنلندية سبقه تعليق الحكومتين الألمانية ونظيرتها الدنماركية توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي والحرب في اليمن.

المصدر: شينخوا