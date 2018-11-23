شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بلندن: ننظر فى طلب العفو المقدم من عائلة البريطانى المدان بالتجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الإماراتى فى المملكة المتحدة "سليمان حامد المزروعي" اليوم الجمعة إن عائلة الطالب البريطانى "ماثيو هيدجز" الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتجسس، طالبت بالعفو عنه، مشيرا إلى أن بلاده تنظر فى الأمر.

وأضاف المزروعى - فى بيان له - أن أى شخص لديه الحق فى الاستئناف وطلب العفو، إلا أنه أكد أن إدانة هيدجز البالغ من العمر 31 عاما فى اتهامات تتعلق بالتجسس لم تكن نتيجة لمحاكمة استعراضية استغرقت خمس دقائق كما ذكر البعض، كما أن الأدلة كانت قوية.

وأشار المزروعى إلى أنه "على مدار شهر واحد، قام ثلاثة قضاة بتقييم الأدلة القاطعة فى ثلاث جلسات استماع.. ولقد توصلوا إلى استنتاجاتهم عقب عملية كاملة وصحيحة.. وكانت هذه حالة خطيرة للغاية"، موضحا "أننا نعيش فى مجتمع خطير ويجب أن يكون الأمن القومى أولوية قصوى".

وأكد المزروعى على العلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، قائلا إنه "بسبب قوة هذه العلاقة نأمل فى التوصل إلى حل ودي".

وكانت محكمة استئناف أبوظبى الاتحادية قد أصدرت أول أمس الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على البريطانى ماثيو هيدجز عقب إدانته بالتجسس على الإمارات العربية المتحدة، وتزويد جهات خارجية بمعلومات أمنية واستخباراتية حساسة.

وكان النائب العام الإماراتى المستشار الدكتور حمد سيف الشامسى قد أحال هيدجز إلى محكمة أبوظبى الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعى والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكرى والسياسى والاقتصادى.