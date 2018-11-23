الإمارات تدرس طلبا للعفو عن البريطاني المدان بالتجسس

لندن / الخليج 365

أعلن السفير الإماراتي لدى بريطانيا سليمان المزروعي، الجمعة، أن بلاده "تدرس طلبا للعفو عن البريطاني ماثيو هيدجز"، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أبوظبي بتهمة التجسس.

وقال السفير إن عائلة هيدجز "تقدمت بطلب للعفو عنه، وإن الحكومة تدرس هذا الطلب في الوقت الحالي"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وأضاف أن قضية التجسس ضد الأكاديمي البريطاني تعد " قضية خطيرة للغاية، وتمت إدانته فيها استنادا إلى أدلة دامغة بعد عملية قضائية كاملة وعادلة".

وفي السياق، رفض السفير الإماراتي الانتقادات الموجهة لمسار القضية، وتشير أنه تم الحكم على هيدجز بعد جلسة استماع قصيرة ومقتضبة.

وتابع: "الأكاديمي البريطاني حظي بتمثيل قانوني مناسب في المحكمة"، وفق المصدر ذاته.

والأربعاء، قضت محكمة في أبوظبي بسجن ماثيو هيدجز (31 عاما) مدى الحياة، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.

وكان هيدجز في زيارة إلى الإمارات استمرت أسبوعين، لإجراء بحوث حول "تأثيرات ثورات الربيع العربي" في إطار دراسته الدكتوراه بجامعة "درم" البريطانية، وأوقف في مايو / أيار الماضي قبيل مغادرته دبي عائدا إلى بلاده.

وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أحالت النيابة العامة الإماراتية الأكاديمي البريطاني إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية، لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بـ "السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الإمارات العسكري والسياسي والاقتصادي".

وإثر صدور القرار القضائي، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن "قلقها العميق"، فيما عبر وزير الخارجية جيريمي هنت عن "صدمة كبيرة وخيبة أمل".

وفي وقت سابق، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن عقوبة المؤبد تعني السجن مدة أقصاها 25 عاما، يتم بعدها ترحيل "هيدجز".