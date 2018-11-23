حماس: التطبيع مع إسرائيل يمثل طعنة للقضية الفلسطينية

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، أن "تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال (إسرائيل) يمثل طعنة في حق قضية شعبنا العادلة".

جاء ذلك على لسان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح للأناضول.

وأكد أن "التطبيع العربي وعقد زيارات دولة الاحتلال (إسرائيل) لدول عربية، خنجر في ظهر الشعوب الرافضة لذلك".

وقال: "سيبقى الاحتلال الصهيوني هو العدو الرئيس لشعبنا وأمتنا، وزيارات نتنياهو لن تمنحه أي شرعية".

ودعا القانوع الدول العربية "لوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وعزله وفضح جرائمه بحق شعبنا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن هاني مرزوق المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، لهيئة البث الإسرائيلية، أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".

واعتبر أن "هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر، لشرق أوسط آخر. وهي بداية البداية لعلاقات جديدة ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار مرزوق أن "إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية، وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي".

وأفاد أن "إسرائيل تقوم بجهود كبيرة جدا على الأصعدة الأمنية والأكاديمية، وسنرى ثمارها".

وأضاف مرزوق أن "العديد من الوزراء قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية بطواقم كبيرة اقتصادية، وطلاب جامعيين".

وفي 26 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قام نتنياهو بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاما.