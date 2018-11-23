غريفثس يصل #الحديدة.. وعرض أممي للإشراف على إدارة مينائها

صحيفة الخليج الالكترونية

وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفثس، اليوم الجمعة، إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف إن “المنظمة على استعداد للعب دور إشرافي في إدارة ميناء الحديدة اليمني”.

وكان غريفثس قد أبلغ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن طرفي الصراع في اليمن أكدا التزامهما بحضور محادثات السلام، التي يأمل أن تنعقد في السويد قبل نهاية العام.

يأتي ذلك فيما طالب وجهاء في الحديدة المبعوث الأممي إلى اليمن بأن لا تقتصر زيارته على المنطقة الخضراء التي أمنتها له ميليشيات الحوثي، بل يجب أن تشمل المناطق الأخرى في مدينة الحديدة التي دمرتها ميليشيات الحوثي.

وطالبوه بالسعي لمعرقة مصير من اعتقلتهم واختطفتهم وأخفتهم الميليشيات من أبناء المدينة.

وأشار أهالي الحديدة إلى أن ميليشيات الحوثي حولت المنازل إلى ثكنات عسكرية، ونصبت أسلحتها على أسطح البنايات.

يذكر أن غريفثس التقى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، حيث اشترط الحوثي إنهاء القيود الاقتصادية ونقل الجرحى والمرضى من الميليشيات للعلاج في الخارج وإعادتهم. يأتي ذلك فيما يواصل الحوثيون خرقهم للتهدئة لاسيما في الحديدة.