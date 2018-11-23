نتيجة #هطول_الأمطار.. انقطاع التيار الكهربائي في عدة أحياء بـ #مكة و #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية انقطع التيار الكهربائي، اليوم (الجمعة)، عن عدة أحياء بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة، بسبب هطول الأمطار. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية “911”، أن الجهات المختصة تباشر الحالة حاليًّا. من جهة أخرى، تم إغلاق طريق مكة-جدة القديم جزئيًّا، مقابل مصنع كسوة الكعبة؛ بسبب انهيار عبارة لتصريف السيول.

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