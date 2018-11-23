الملك_سلمان_للإغاثة يوزع المساعدات الإيوائية للمتضررين في #الجوف

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الخليج - واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع المساعدات الإيوائية التي تتكون من 200 خيمة و 1200 بطانية و 400 بساط، يستفيد منها 1200 فرد في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف.
وعبر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي ومشايخ الخب والشعف عن الشكر والتقدير لما يقدمه المركز من مساعدات للمحتاجين في محافظات اليمن كافة.
تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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