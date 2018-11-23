احتجاز العشرات.. وإصابة شخص انقلبت مركبته بسبب #سيول_مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصيب شخص واحد جراء انقلاب مركبته في منطقة المغمس بمكة المكرمة كما باشر الدفاع المدني عددًا من بلاغات احتجاز المركبات بسبب سيول مكة المكرمة فجر اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وعلى إثر الأمطار التي هطلت صباح اليوم الجمعة، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة وكانت من متوسطة إلى غزيرة تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا.

وأضاف أنه تم تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات المعنية وقد تمت مباشرة عدة بلاغات احتجاز بداخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها عن حيث تركزت البلاغات في كل من المغمس والشرائع والحسينية وحي الشهداء والزاهر وشارع الحج كذلك وجود تجمعات للمياه في بعض الأحياء حيث تمت مباشرة عدد من حالات احتجاز المركبات في منطقة المغمس جرى التعامل معها من قبل وحدات الإنقاذ نجم عنها إصابة شخص نتيجة انقلاب مركبته بمجرى السيل وتم التعامل معها في حينه.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه الكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة غير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها راجين السلامة للجميع.