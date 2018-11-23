شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاده.. حكاية اللاعب خالد مسعد المولد والان مع التفاصيل

خالد مسعد المولد، لاعب كرة سعودي سابق، من مواليد 23 نوفمبر 1971 في مدينة جدة غرب السعودية، لاعب سابق في أندية الأهلي والاتحاد كما مثل المنتخب السعودي.

يلعب مسعد في مركز الوسط الأيسر، وله شقيق يلعب حالياً مع الأهلي وهو محمد مسعد. ويعتبر المكتشف الحقيقي لهذا الأسطورة هو الكابتن والمدرب السابق بدر اليوبي أبوطلال

بدأ خالد مسعد اللعب مع الأهلي عام 1402 حيث كان ضمن فريق الناشئين، قبل أن يقوم البرازيلي الشهير تيلي سانتانا بتصعيده للفريق الأول عام 1406 وهو لم يتجاوز بعد الـ17 عاماً، ومنذ ذلك العام لم يتوقف عن اللعب مع الأهلي ضمن التشكيلة الأساسية.

وما يدلل على موهبة مسعد الفذة أنه شارك في كأس العالم للناشئين مرتين في الصين 85 وكندا 86، كما شارك مع منتخب الشباب في كأس العالم بتشيلي 87م، ولعب مع المنتخب الأولمبي في عام 88 وهو نفس العام الذي شهد انضمامه للمنتخب الأول وساهم فيه بتحقيق كأس آسيا 88م.

يتميز مسعد بالعديد من المزايا التي جعلته ينضم سريعاً للمنتخب الأول لكرة القدم في عام 1988م، ومن أبرزها القدم القوية والتي تمكنه من التسديد من مسافات بعيدة، إضافة لدقة التمريرات وخاصة الطويلة باتجاه المهاجمين.

ومن الأمور التي قد لا يمكن تصديقها، أن خالد مسعد النجم المميز والذي حاز على أفضل لاعب عربي عام 92م، لم يحصل سوى على بطولة واحدة مع الأهلي كانت عام 98 وكان له كلمة الحسم بتسجيله هدفين في المباراة النهائية.

وقبل ذلك النهائي كان شارك مع الأخضر في كاس العالم 94م وكأس آسيا 96 التي حققها المنتخب.

وأعلن في عام 2001 انتقاله للغريم التقليدي نادي الاتحاد في قرار أثير حوله الكثير من الجدل، ولعب مع الاتحاد مباريات قليلة رسمية ساهم في تحقيق دوري 1421هـ ولكنه انقطع عن اللعب بعد ذلك حتى تم إعلان ابتعاده عن الكرة عام 1423هـ.

وكان وقتها في قمة حزنه بعد تركه للكرة وهو يرى تاريخه يتمزق بفعل فاعل لم يتمالك من نثر دموعه على الملأ غير مرة تارة في استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الذي شهد بداية تاريخه المجيد وتارة في ملعب الأهلي وأخرى في أكاديمية النادي ورابعة أمام رفاقه وأصدقائه.