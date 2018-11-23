شكرا لقرائتكم خبر عن 23 نوفمبر.. الذكرى السعيدة والحزينة "في آن واحد" للسعوديين (تقرير) والان مع التفاصيل

في 23 نوفمبر خلال الأعوام الأخيرة، استقلبت السعودية ميلاد لاعبين كرويين شهيرين ليكون ذلك اليوم ذكرى سعيدة، إلا أنه نفس اليوم بسنوات آخرى رحل عنها رجل من رجالها لتكون ذكرى حزينة من الجانب الآخر.

خالد مسعد المولد، لاعب كرة سعودي سابق، من مواليد 23 نوفمبر 1971 في مدينة جدة غرب السعودية، لاعب سابق في أندية الأهلي والاتحاد كما مثل المنتخب السعودي، ويلعب مسعد في مركز الوسط الأيسر، وله شقيق يلعب حالياً مع الأهلي وهو محمد مسعد. ويعتبر المكتشف الحقيقي لهذا الأسطورة هو الكابتن والمدرب السابق بدر اليوبي أبوطلال.

و ناصر الشمراني من مواليد 23 نوفمبر 1983 لاعب المنتخب السعودي و نادي الشباب حاليًا ، المعروف "بالزلزال" سبق وأن لعب لمصلحة نادي الوحدة السعودي منذ عام 2003 م ثم انتقل لنادي الشباب السعودي بالإعاراة عام 2006 م ثم عاد لفريقة السابق نادي الوحدة وانتقل إلى نادي الشباب 2007 وانتقل إلى نادي الهلال السعودي 2013 و أعاره الهلال إلى نادي العين الإماراتي مطلع عام 2017 و عاد إلى نادي الشباب في صيف 2017 .

وانتقل من الوحدة بصفقة نهائية إلى فريق الشباب عام 2007 م بصفقه تجاوزت 13 مليون ريال سعودي ويتميز ناصر بالقدم القوية والكرات الهوائية.وهو هداف الدوري السعودي وحصل على لقب هداف الدوري السعودي خمس مرات 2008م 2009م 2011م 2012م 2014م (مرتين منها بالمناصفة) وحصل علي لقب أفضل لاعب في آسيا عام 2014م.

و محمد بن أحمد بن محمد الرشيد وزير التربية والتعليم السابق من مواليد محافظة المجمعة عام 1363هـ الموافق 1944م، وتُوُفَّيَ يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2013 20 محرم 1435هـ وعمره 71 عام اثر نوبة قلبية.