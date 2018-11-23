شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشاهد رائعة لصلاة الفجر بالحرم المكي تحت الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى المصلون في المسجد الحرام، صلاة الفجر، اليوم الجمعة، تحت الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة، حيث أقيمت الصلاة عقب رفع الأذان مباشرة تسهيلاً على المصلين بصحن المطاف والساحات الخارجية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الآلاف من المعتمرين والزوار بصحن المطاف وهم يؤدون صلاة الفجر في أثناء هطول الأمطار.

وبدت في مقطع فيديو آخر السحب وهي تعانق برج الساعة بمكة، فيما أضاء البرق السماء فجر اليوم.

رابط الفيديو