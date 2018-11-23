الأمم المتحدة: ليبيا بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أن البلاد بها أكثر من 15 مليون قطعة وسلاح.

وأوضح أنها تشهد، بالتزامن، وجودا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين بلغ نحو 740 ألف مهاجر.

وتابع المبعوث الأممي، في تصريحات تلفزيونية، أنه لمس إجماعاً على دعم خطة العمل بشأن ليبيا في مؤتمر باليرمو، مشيرا إلى أن هناك شروطاً أمنية واقتصادية وقانونية يجب تنفيذها قبل إجراء الانتخابات، وأن الإرادة الشعبية الليبية هي من تختار الشرعية في البلاد.

واستضافت مدينة باليرمو الإيطالية، يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، دعا إلى دعم خطة المبعوث الأممي بعقد ملتقى وطني يجمع الليبيين في بداية عام 2019، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات في ربيع العام نفسه.





وأضاف سلامة أنه "ساعي خير" وليس صاحب معجزات، وأن ليبيا بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح.

وأوضح المبعوث الأممي أن ليبيا بها 740 ألف مهاجر غير شرعي، موضحا أن تدفق المهاجرين عبر ليبيا انفض بشكل دراماتيكي وملحوظ في الأشهر الأخيرة، خاصة تدفقات الهجرة القادمة من أوروبا الغربية، لافتاً إلى أن ليبيا كانت معبراً للمهاجرين العام الماضي، وعليه تم تسجيل تدفقات عالية السنة الماضية.

ولفت غسان سلامة إلى أن انخفاض تدفقات المهاجرين لا يعني انتهاء المشكلة، متابعا أن عدم التوازن الديموجرافي بين أوروبا وأفريقيا يزداد صعوبة يوماً بعد يوم، وأن عدد المهاجرين في مراكز الاعتقال الأوروبية لا يزيد على 34 ألف مهاجر.

وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا كبيرا منذ أحداث فبراير/شباط 2011، ما أدى لاستغلال المهاجرين غير الشرعيين أراضيها للعبور إلى أوروبا.



