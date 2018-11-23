بحاح يكتب عن عودته لحضرموت: يتطلع الجميع للسلام إلا هؤلاء!

كتب رئيس الوزراء ونائب الرئيس السابق، خالد محفوظ بحاح، اليوم الجمعة تحت عنوان "سلاما ياحضرموت

والعَود أحمدُ".

وأضاف بحاح في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "مشاعر متداخلة تتزاحم مع كل عودة إلى أرض الوطن، طمأنينة اللحظة مع قلق الغد، الأمل في القادم مع ألم الحاضر، خيبة هنا أو هناك غير أن الرجاء قائم".

وتابع:"المثير جدا للدهشة أن مفاتيح الحل بأيدينا، بمقدورنا بشئ من الإيثار للوطن أن نضع حدا لهذه الحرب، وبالتنازل عن الأطماع الغير مشروعة ستتلاشى المشكلة، وثمّة أجيال وأجيال على مقدرة واستطاعة تامة لبناء هذه البلاد المنهكة، فقط ينتظرون الفرصة".

وزاد:"يتطلع الجميع للسلام وإنهاء هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.. إلا الأشقياء، وحدهم متشبّثون بمواقفهم الأنانية، فمتى سيرحلون ؟!".

ومضى:"اليوم عدنا إلى حضرموت، وهي أنموذج للسلام والعمل الدؤوب نحو الإستقرار، ومع كل ما يبذله أنسانها المكافح إلا أنها تعاني التهميش وزرع التحديات والمصاعب في طريقها".

وقال:"تستطيع حضرموت وغيرها أن تقف بالصادقين من أبنائها، غير أن سلوك المنظومة السياسية المركزية المهترئة يعيق تقدمها !!".

واستطرد:"تستحق البلاد تصحيح سياسي عادل، وهامش حقيقي يكفل حق الشعوب في أختيار مستقبلها، وآن للأجيال الشابّة والمؤهلة أن تتصدر المشهد، فمن الظلم والجور أن تستمر وصاية جماعة متخمة بصراعات سابقة على حاضر البلاد ومستقبلها".

واختتم:"ما زال أملنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن ينظر بواقعية إلى ما وصل به حال اليمن، أن ينصتوا لشكوى صنعاء وأنين عدن، أن ينصروا تعز وتهامة وينصفوا حضرموت ومأرب.. أن يقفوا مع الوطن دون الأسماء، فقد طال الزمن".