تهديد أممي لإسرائيل

ذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هدد إسرائيل بالإدانة في حال عدم حصوله على إيضاحات بشأن قانون "القومية اليهودية"، في أعقاب توجه أعضاء عن "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست الإسرائيلي إلى المجلس الأممي.

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وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن أربعة من ممثلي مجلس حقوق الإنسان الأممي طلبوا من إسرائيل توضيحات بشأن قانون القومية، كونه يستهدف الأقلية العربية ـ بحسب القناة.

وأوردت القناة الإسرائيلية أن المجلس الأممي هدد إسرائيل بالإدانة في حال عدم وصوله إيضاحات قوية حول "قانون القومية "اليهودي، خلال 60 يوما، وذلك بعدما أكدت القناة أن أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، على رأسهم يوسف جبارين، الذي أوضح أنه وأعضاء قائمته العربية بالكنيست بأنهم لن يصمتوا أمام القانون العنصري.