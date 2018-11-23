تهديد أممي لإسرائيل

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ذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هدد إسرائيل بالإدانة في حال عدم حصوله على إيضاحات بشأن قانون "القومية اليهودية"، في أعقاب توجه أعضاء عن "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست الإسرائيلي إلى المجلس الأممي.
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
وأوردت القناة الإسرائيلية أن المجلس الأممي هدد إسرائيل بالإدانة في حال عدم وصوله إيضاحات قوية حول "قانون القومية "اليهودي، خلال 60 يوما، وذلك بعدما أكدت القناة أن أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، على رأسهم يوسف جبارين، الذي أوضح أنه وأعضاء قائمته العربية بالكنيست بأنهم لن يصمتوا أمام القانون العنصري.
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