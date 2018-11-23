السفير الإماراتي: عائلة الأكاديمي البريطاني المسجون قدمت التماسا بالعفو عنه

وأصدرت محكمة إماراتية، يوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على ماثيو هيدجز بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية، في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها محبطة بشدة.

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وقال السفير الإماراتي، سليمان حامد المزروعي: "عائلة السيد هيدجز تقدمت بطلب للرأفة به والحكومة تدرس الطلب".

وتابع: "نظرا لقوة العلاقات نأمل في التوصل إلى تسوية ودية".

وأعلنت الإمارات، أمس الخميس، أن الأكاديمي البريطاني، تلقى معاملة عادلة، وأنها عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنه تم توفير مترجمين لهيدجز، وليس صحيحا أنه طلب منه التوقيع على وثائق لا يفهمها.

واعتقل هيدجيز، وهو طالب دكتوراة في جامعة درم البريطانية، في 5 مايو/ أيار الماضي، في دبي، وتقول الإمارات إنه قدم إليها تحت غطاء باحث أكاديمي، لغرض التجسس لمصلحة دولة أجنبية ونيابة عنها، ما يعرض للخطر الجيش والاقتصاد والأمن السياسي للإمارات العربية المتحدة".