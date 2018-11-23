الأمم المتحدة مستعدة للقيام بدور إشرافي في إدارة ميناء الحديدة

وجاءت تصريحات لوبلون خلال إفادة للصحفيين في جنيف نقلتها "رويترز"، فيما وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إلى الحديدة التي أصبحت ساحة القتال الرئيسية بين جماعة "أنصار الله" والقوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية.

© REUTERS / Denis Balibouse

ونقلت "رويترز" عن شهود، إن مبعوث الأمم المتحدة اجتمع مع إدارة ميناء الحديدة التي تعد خطا مهما للإمدادات إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".

ووصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة غربي اليمن، اليوم الجمعة، لزيارة الميناء وعقد اجتماعات مع السلطة المحلية.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" إن "المبعوث الأممي وصل إلى مدينة الحديدة برفقة مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن ستيفن اندرسون، وسط إجراءات أمنية مشددة".

وأضاف المصدر أن غريفيث سيعقد اجتماعا من السلطة المحلية في المحافظة، كما أنه من المقرر أن يزور غريفيث ميناء الحديدة، ومستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة.

وتمثل مدينة الحديدة وميناؤها الشهير أهمية استراتيجية كبيرة لليمن، وكان التحالف العربي أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، استئناف عملياته للسيطرة عليها.