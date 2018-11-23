الان تتابع اعتقال امرأة سرقت 400 ألف دولار بادعائها السيدة الكورية الأولى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيؤول- الخليج 365:

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، امرأة ادعت أنها سيدة كوريا الجنوبية الأولى السابقة، للاشتباه في سرقتها نحو 400 ألف دولار من أحد السياسيين.

وادعت المرأة أنها “كونو يانغ سوك”، أرملة الرئيس الراحل “روه مو هيون”، حيث عمدت إلى اقناع عمدة بلدة غوانغجو السابق بـ”تسليفها” 450 مليون وون (398 ألف دولار)، قائلة إنها في أمس الحاجة إليها من أجل ابنتها وقد وعدت بسداد المبلغ بسرعة بوقت لاحق.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن السيدة الأولى المزيفة تواصلت مع قرابة 10 شخصيات بارزة في جوانجو في ديسمبر (كانون الأول) لكن شخص واحد دفع المال لها.

ويأتي اعتقال السيدة المدّعية، بعد احتجاز رجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بتهمة الادعاء بأنه مساعد مقرب من الرئيس الحالي للبلاد.

ويتهم الرجل 65 عاماً بعملية احتيال بلغت قيمتها 550 مليون وون، مقابل الحصول على بعض السبائك الذهبية “المودعة في مستودع سري”.

وفي الشهر الماضي، حذر الرئيس الصيني الكوريين الجنوبيين من أشخاص ينتحلون صفة أقارب لو أو لموظفينه.

وقال في بيان: إذا قابلتم أي شخص يطلب النقود أو يذكر أسماء أقارب الرئيس أو مسؤولي البيت الأزرق (المقر الرئاسي) اعتبروهم مخادعين جميعهم وبلغوا السلطات عنهم فوراً.