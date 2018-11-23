شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الجمعة، ثلاثة صيادين قبالة سواحل شمال غرب مدينة غزة. وقال نقيب الصيادين نزار عياش -فى تصريح اليوم- إن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين (محمد غالب السلطان، ويوسف فريد سعدالله، وفارس أحمد سعدالله) أثناء عملهم على "حسكة ماتور" فى بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة. يذكر أن الصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة، يتعرضون لاعتداءات ومضايقات يومية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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