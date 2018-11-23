البنك المركزي ينظم سوقاً للدفع الإلكتروني بنيالا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ينظم بنك السودان المركزي بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري سوقاً مخفضاً لأنواع مختلفة من السلع الأساسية والاستهلاكية وذلك عبر وسائل الدفع الالكترونى ويتضمن السوق حملة تعريفية خاصة بوسائل الدفع الإلكتروني ، وذلك فى ذات الوقت الذى يشارك فيه البنك المركزي في أسبوع التقنية المصرفية بقاعة الصداقة بالخرطوم بالتعاون والتنسيق مع اتحاد المصارف السودانى، بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات ، ويأتي ذلك فى اطار الحملة الوطنية التي يقودها البنك المركزي للانتقال التدريجي من استخدام النقود الورقية إلى مجتمع بلا نقود ورقيه، بغرض تسهيل تقديم الخدمات والمعاملات المختلفة للمواطنين كشراء الكهرباء ورصيد الهواتف وغيرها من الخدمات باستخدام العديد من وسائل الدفع كبطاقات الخصم المباشر، ونقاط البيع، والمحفظة الالكترونية، والدفع عبر الموبايل، والرسائل القصيرة، والانترنت، ومواقع التجارة الالكترونية وغيرها، الأمر الذي يساهم في تحقيق الشمول المالي.

الجدير بالذكر أن تطبيقات الهاتف وتطبيقات الانترنت تمكن العميل من التمتع بجميع خدمات الدفع الالكتروني باستخدام بطاقة الخصم المباشر، وبطاقة الكاش كارد، ومحفظة الهاتف، ويتم إجراء المعاملات عبر تطبيقات الانترنت بإدخال رقم الانترنت السرى للبطاقة أو لمحفظة الهاتف. كما أن مواقع التجارة الالكترونية تعتبر من أهم قنوات الدفع الالكتروني التي تمكن الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية من عرض خدماتها ومنتجاتها على الانترنت للشراء وتحصيل الأموال إلكترونياً من خلال الدفع عبر البطاقة المصرفية أو بمحفظة الهاتف.

تجدر الإشارة لأن أول سوق للدفع الالكتروني في السودان نظمه بنك السودان المركزي بدار العاملين بالتعاون مع الهيئة النقابية للعاملين بالبنك في رمضان الماضي.