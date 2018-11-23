شهاب محمد - الخرطوم - سوق-ليبيا الخليج 365 : وقعت محلية الدمازين و شركة النصر يونايتد وإتحاد الخضر والفاكهة بالولاية عقد إنشاء وتشييد السوق المركزي للخضر والفاكهة بشمال الدمازين بمساحة 8 الاف كيلو متر وتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه سوداني.

وفي كلمة له علي هامش حفل التوقيع امس ثمن المانجل الشيخ أدهم معتمد محلية الدمازين الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر لمنسوبي إلاتحاد مبينا أن مشروع السوق المركزي أحد مشروعات الخطة الموسعة لنهضة وتجميل محلية الدمازين والتي تستهدف التوسع بمشروعات الأسواق الفرعية لتخفيف الإكتظاظ بوسط المدينة والإنفتاح علي الريف والضواحي عبر مشروعات إعادة التخطيط وتوفير الخدمات.مؤكدا جاهزية المحلية لإستكمال كافة المطلوبات الداعمة لإنشاء السوق من تأهيل للطرق ومد شبكات المياه والكهرباء .

دكتور إبراهيم صالح مدير الشركة المنفذة أكد التزامهم لاكمال تنفيذ المشروع بمدة زمنية لاتتجاوز ال6اشهر من تاريخ التسليم في حال توفير وتهيئة بيئة العمل المناسبة لإستكمال المشروع مضيفآ أن نجاح المشروع سيسهم في التحفيز لمشاريع أخري عبر التقانات المستحدثة من الشركة داعيا لأهمية تضافر جهود كافة الشركاء من مؤسسات التمويل والمحلية لضمان تنفيذ العمل بالموعد.

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد سوق الدمازين المركزي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .