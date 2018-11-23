غزة.. مسيرات العودة مستمرة بجمعة “المقاومة توحدنا وتنتصر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تواصل مسيرات العودة فعاليتها في قطاع غزة للجمعة الخامسة والثلاثين على التوالي، بالتزامن مع مباحثات بين حركة حماس والمخابرات العامة المصرية في القاهرة، بعد العدوان الأخير على غزة

المقاومة توحدنا

وتأكيدا منها “استمرار مسيرات العودة، ووفاء لشهداء المقاومة، ولوحدة وخيارات شعبنا”، أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على اليوم؛ جمعة “المقاومة توحدنا وتنتصر”.

وأكدت في بيان لها وصل إلى “عربي21” نسخة عنه، أن “خيارات الشعب الفلسطيني منسجمة مع المقاومة، التي أدارت عبر غرفة العمليات المشتركة، باقتدار ومسؤولية وطنية عالية ملحمة بطولية ضد العدوان الصهيوني الغادر”، في إشارة إلى العدوان الأخير بغزة.

وشددت على أن “سياسية الاحتلال في تدمير بعض المباني والمؤسسات الحكومية والإعلامية، لن تنجح في قتل الحقيقة، وهي تعبير عن حالة إفلاس صهيونية”، مؤكدة أن “مسيرات العودة مستمرة بطابعها الجماهيري الشعبي والسلمي، ولن تتوقف إلا بتحقيق الأهداف المنشودة”.

“مواجهة الاحتلال”

ودعت الهيئة الوطنية، الجماهير الفلسطينية، للمشاركة “الواسعة” في فعاليات اليوم، عقب صلاة العصر في مخيمات العودة الخمس المقامة بالقرب من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

بدروها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على لسان المتحدث الرسمي باسمها، حازم قاسم، أن “إصرار شعبنا على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، يؤكد عزم الجماهير القاطع وإرادتها الصلبة على تحقيق أهداف المسيرات، وعلى رأسها كسر الحصار عن قطاع غزة”.

وأوضح في تصريح خاص ، أن “الإنجاز الذي حققته المقاومة في معركة حد السيف (كشف رجال المقاومة لمجموعة من النخبة الإسرائيلية تسلل إلى خان يونس)، زاد من ثقة الجماهير بقدرتها على فرض إرادتها على الاحتلال الإسرائيلي”.

وذكر قاسم، أن “الالتفاف حول مسيرات العودة، تحت شعار المقاومة توحدنا، يؤكد قدرتها على توحيد الكل الفلسطيني لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة”، مؤكدا أن “المقاومة الفلسطينية تثبت في كل مرة، أنها على قدر التحدي في مواجهة الاحتلال، وإرباك حساباته وخططه، وصولا لانتزاع حرية شعبنا وتحصيل كامل حقوقه”.

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي، فايز أبو شمالة، أن مسيرات العودة، “لن تتوقف، خاصة بعدما ثبت جدواها وأعطت أولي ثمارها”، معتبرا أن “ما حققته مسيرات العودة على صعيد الوحدة الوطنية، وتشكيل قيادة سياسية ميدانية، تتعامل مع الحدث اليومي، لهو أكبر إنجار لهذه المسرات”.

“تعزيز الوحدة”

وأوضح في حديثه، أن “مسيرات العودة نجحت أيضا في تشكيل غرفة العمليات المشتركة، وهذا جسم عسكري مقاوم موحد، يمثل التنظيمات كافة”، لافتا إلى أن “هذا الإنجاز؛ أهم بكثير من إنجاز الدولار والسولار الذي تحقق رغم أنف الصهاينة”.

واعتبر أبو شمالة، أن ما حققته المسيرات الشعبية من بعض التسهيلات الحياتية، يعزز من صمود أهلها المحاصرين، وتدفعهم للبحث عن الخطوة التالية، وهي تعزيز الوحدة وخندق المقاومة”.

وأدى قمع قوات الاحتلال الدموي للمشاركين في مسيرات العودة بغزة إلى ارتفاع عدد الشهداء لنحو 225 شهيدا، وزيادة عدد الجرحى لأكثر من 21 ألف مصاب بجراح مختلفة، وفق إحصائية وصلت إلى “عربي21” نسخة عنها، صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

ويشار إلى أن إحصائية وزارة الصحة، لا تشمل الشهداء الذين قضوا في قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال جولات التصعيد المختلفة، منذ انطلاق مسيرات العودة، إضافة لنحو 6 شهداء زعم الاحتلال أنه يحتفظ بجثامينهم.