تعميم جديد بشأن اللاعبين الأجانب في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني تعميم جديد لأندية الدوري الممتاز، والاتحادات المحلية، والاتحادات المحلية تحت الترفيع، بشأن اللاعبين الأجانب في السودان؛ حيث تم إمهالهم لتوفيق أوضاع اللاعبين الأجانب بكشوفات عبر استكمال إجراءات الاقامة الخاصة بهم في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيلهم، وافاد بيان الأمين العام أنه، وبعد إنقضاء فترة السماح، سيكون اللاعب الأجنبي موقوف تلقائياً ويتحمل أي نادٍ تبعات إشراكه في المباريات ..

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