وزير النقل الأردني يوجه دعوة "غير مباشرة" إلى نظيره السوري لزيارة عمان

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أفادت مواقع إخبارية أن وزير النقل الأردني وليد المصري، وجه دعوة إلى نظيره بالنظام السوري علي حمود لزيارة عمان.

وأظهر كتاب الدعوة الذي اطلعت عليه الخليج 365 عبر تلك المواقع، أن الغرض منه هو "عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري".

الدعوة بحسب الكتاب، الذي لم ينقله الإعلام الرسمي في المملكة، لم يشر إلى دعوة مباشرة لوزير النظام السوري، وإنما اقتصر الكلام على "دعوة لعقد الاجتماع في عمان لتعديل النظام واتخاذ قرارات تضمن ديمومة العمل".

ورغم أن صورة الكتاب الذي تم تناقله تظهر رسمية المخاطبة، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد من وزارة النقل الأردنية بشأن صحته.

وتأسست شركة النقل الأردنية السورية عام 1975 بين عمان ودمشق، بهدف القيام بجميع أنواع النقل للأشخاص والبضائع على شبكة الطرق المشتركة بين البلدين وعلى أراضيهما.

وفي 15 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعلن الأردن وسوريا فتح معبر جابر ـ نصيب الحدودي بينهما بعد إغلاق دام 3 سنوات.

كما يجري وفد نيابي أردني "غير رسمي" زيارة إلى سوريا، بدأها الاثنين الماضي، التقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد وعددا من المسؤولين.

ورغم استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على خلفية إعادة فتح المعبر الرسمي بينهما، إلا أن فترة الأزمة في جارة المملكة الشمالية شهدت حالة من "الجفاء السياسي"، ظهرت معالمه واضحة بعد طرد عمان سفير النظام السوري لديها في مايو/ أيار 2014.

وتمسكت حكومة النظام السوري بـ "نغمة التشكيك" الدائم والاتهامات المستمرة لعمان، بدعمها لـ "العصابات الإرهابية" في سوريا، وهو ما نفاه الأردن جملة وتفصيلا.