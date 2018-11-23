غزة / محمد ماجد / الخليج 365 اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، الجمعة، ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة. وقال نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش، للأناضول، إن "البحرية الإسرائيلية اعتقلت 3 صيادين أثناء أدائهم لعملهم في بحر منطقة السودانية شمالي مدينة غزة". وأضاف عياش أن "البحرية قامت بمصادرة قارب الصيد الخاص بهم". ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة حتى الساعة (08:10 ت.غ). ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب بـ 3 أميال بحرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين قبالة شواطئ غزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة انباء الاناضول وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة انباء الاناضول ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .