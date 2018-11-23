شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني مصري: توحد السعوديين خلف قيادتهم أصاب الجزيرة وقطر بالصدمة والان مع التفاصيل

أكد البرلماني المصري، مصطفي بكري، أن السعوديين توحدوا خلف قيادتهم بشكل أصاب الجزيرة وقطر بالصدمة. وقالت صحيفة خليجية، إنه "بالرغم من الأموال القطرية التي دفعت لإثارة قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، سعيا لإثارة الشارع الدولي ضد المملكة، إلا أن تلك المحاولات اليائسة باءت بالفشل، رغم المظاهرات التي قام بها مرتزقة قطر، وافتراءات قناة الجزيرة.

وبينت صحيفة "عكاظ"، الصادرة اليوم الجمعة، "فشفافية النيابة السعودية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي برأت ولي العهد من الاتهامات التي روج لها إعلام تنظيم الحمدين في قطر، والتفاف الشعب السعودي حول قادتهم؛ أصابت الإعلام القطري بمقتل.

وعن ذلك يؤكد النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» أن وحدة الشعب السعودي ووعيه بحقيقة المؤامرة التي تحاك ضد قيادته في ما يختص بقضية خاشقجي، أفشلت المخطط الإخواني/القطري ضد المملكة.