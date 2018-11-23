مسهور: المراوغة الحوثية تكتيك إيراني

اعتبر الكاتب السياسي، هاني مسهور، اليوم الجمعة، أن "المراوغة الحوثية تكتيك ايراني".

وتابع مسهور في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" - رصدها "اليمن العربي" - "يهدف لاستنزاف القوى الاقليمية لتقديم تنازلات في القرار ٢٢١٦ فالهدف الايراني مرحلياً يبقى تدويل أزمة اليمن".

وأشار إلى أن "القرار البريطاني يجب أن يتأجل الى ما بعد مشاورات السويد فنقطة الاختبار لطرفي الصراع اليمني ستكون المشاورات المباشرة التي منها ستظهر النوايا على حقيقتها".



وكانت صحيفة، كشفت عن شرط الحوثيين لحضور مشاورات السلام اليمنية.

ووفق صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "اليمن العربي" أن الحوثيين وضعوا شرط نقل 50 جريحا و50 مرافقا قبيل البدء في أي مشاورات يمنية، لكن محمد عبد السلام المتحدث باسم الميليشيات لم يوضح في تغريدات عبر حسابه في «تويتر» هل الجرحى الذين تحدث عنهم زعيم الميليشيات هم الجرحى الذين جرى نقلهم الأربعاء قبل الماضي، أم أنهم جرحى آخرون.

وأعلن انقلابيو اليمن عن لقاء جرى أمس بين زعيم الميليشيات المدعومة من إيران عبد الملك الحوثي مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث. ونقلت «رويترز» عن متحدث باسم الميليشيات تطرق زعيم الحوثيين إلى مسألة نقل الجرحى، وهي واحدة من ثلاثة شروط جاءت في اللحظات الأخيرة التي حالت دون حضور الانقلابيين مشاورات جنيف مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.