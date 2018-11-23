القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشرطة المصرية - أرشيفية
تمكنت قوات الشرطة المصرية من القضاء على 12 عنصرا إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بشمال سيناء.
وكانت قوات الشرطة المصرية قد رصدت وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد "الأحواش المهجورة"، واستهدفتهم خلال تبادل إطلاق النار معهم؛ ما أسفر عن مصرع 7 من هذه العناصر الإرهابية.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، الخميس، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن قوات الأمن نجحت في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد وجود 5 منهم، وتم تبادل إطلاق النار معهم؛ ما أسفر عن مصرعهم.
وعثرت قوات الأمن مع العناصر الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المصرية تقتل 12 إرهابيا في العريش شمالي سيناء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .