الشرطة المصرية تقتل 12 إرهابيا في العريش شمالي سيناء

تمكنت قوات الشرطة المصرية من القضاء على 12 عنصرا إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بشمال سيناء.

وكانت قوات الشرطة المصرية قد رصدت وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد "الأحواش المهجورة"، واستهدفتهم خلال تبادل إطلاق النار معهم؛ ما أسفر عن مصرع 7 من هذه العناصر الإرهابية.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، الخميس، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن قوات الأمن نجحت في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد وجود 5 منهم، وتم تبادل إطلاق النار معهم؛ ما أسفر عن مصرعهم.

وعثرت قوات الأمن مع العناصر الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.