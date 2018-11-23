3 ملايين دولار من واشنطن لمن يدلي بمعلومات عن "لاريجاني" الإيراني

رصد مكتب التحقيقات الفيدرالية، مكافأة قدرها ٣ ملايين دولار، مقابل الإبلاغ عن معلومات تقود إلى اعتقال إيراني متهم بالحصول على تكنولوجيا أمريكية بطريقة غير قانونية تم استخدامها لاحقا في أجهزة متفجرة لصالح النظام الإيراني في العراق.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالية إن هذا الشخص يُدعى حسين أحمد لاريجاني (55 عاما)، ولا يزال موجودا في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي عام 2010 وُجهت إلى لاريجاني تهم تتعلق بتصدير وحدات إرسال واستقبال لاسلكية تصنعها شركة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وذكرت التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، أن لاريجاني وضع خطة لشحن 6000 وحدة إرسال إلى سنغافورة بزعم استخدامها في مشروع للاتصالات السلكية واللاسلكية، لكنها شُُحنت إلى إيران وتم استخدمها في عبوات ناسفة استهدفت القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق بين أعوام 2008 إلى 2010.

واعترف ثلاثة متهمين من سنغافورة بتورطهم في الجريمة، قبل أن يقضوا فترة في أحد السجون الفيدرالية ومن ثم ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي، أما الرابع فما زال طليقا في البلد نفسه.