شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة فرنسا لدى الكويت تؤكد تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفيرة فرنسا لدى الكويت ماري ماسدوبوي، سعى باريس والكويت إلى تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.

وأشادت ماسدوبوى – خلال زيارتها لتمرين لؤلؤة الغرب 2018، الذي تجرى فعالياته فى الكويت بين الجيش الكويتي، والحرس الوطني، والقوات الفرنسية - بالجهود المبذولة من جميع القوات المشاركة، والهادفة إلى تعزيز مفهوم التعاون والعمل العسكري المشترك بين البلدين.



واستمعت السفيرة الفرنسية خلال زيارتها للتمرين إلى إيجاز حول مجريات التمرين وأوجه التعاون والتنسيق المشترك.

كما تفقدت ميدان التمرين وقوات بلادها؛ وذلك للاطلاع على الأدوار والمهام والواجبات المنوطة بها خلال فعالياته التي انطلقت في 11 نوفمبر الجاري وتنتهي في 30 من الشهر نفسه.