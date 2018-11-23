شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أوروبى: لا يمكن اتخاذ قرار جاد بشأن سوريا وليبيا ومنطقة البحر المتوسط دون روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، بأنه لا يمكن اتخاذ إي قرار جاد بشأن سوريا وليبيا ومنطقة البحر المتوسط بشكل عام، دون مشاركة مباشرة من روسيا.

وقال كاستالدو لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن روسيا أكدت خلال السنوات الأخيرة بشكل مقنع دورها كلاعب دولي أساسي بمنطقة "البحر الأبيض المتوسط الكبير"، مضيفا أنه "لا يمكن اتخاذ أي قرار جاد ومبدئي حول سوريا وليبيا وبشكل عام حول كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام والرفاه في هذه المنطقة (البحر المتوسط) دون المشاركة المباشرة من جانب روسيا".

وأضاف :"يجب النظر لروسيا على أنها ليست جزءا من المشكلة بل كجزء من حل المشكلات..ولهذا، على الرغم من الصعوبات الحالية وحتى التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا نحن على قناعة بأن المستقبل حليف تطور تفاعلنا وتعاوننا، يمكننا أن نحقق تقدما كبيرا في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك ضمان الأمن الجماعي في القارة".

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