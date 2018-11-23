الأخبار: حركة الإصلاح الآن لن تنسحب من البرلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الجمعة” عن مشروع التعديلات الدستورية الجديدة والمقترحة والذي سيتم إيداعه منضدة البرلمان يوم الأثنين المقبل,

وأكّدت الصحيفة أنه وبعد إجازة قانون الانتخابات بنسبة “78%” من عضوية البرلمان ستكون الخطوة المقبلة صدور قرار رئاسي خلال الأسبوع المقبل بتكوين المفوضية العامة للانتخابات من “8” أعضاء يتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين لن تنسحب من البرلمان وأن رئيسها سيكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020.

وأشارت إلى احتمالية وقوع انشقاق داخل المؤتمر الشعبي بسبب سحب الأمين العام تفويضه لأعضاء حزبه داخل البرلمان.