تهنئة بالمولد النبوي من السيسي وملك المغرب للبشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تلقى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير برقيتي تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك المغرب محمد السادس بمناسبة المولد النبوي الشريف. واعرب الرئيس المصري وملك المغرب عن امنياتهم بالتقدم والازدهار للسودان وشعبه وان يعود على الامة العربية و الاسلامية وهي اكثر تماسكا وقوة. سونا

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