الحكومة تبدأ في تقليص محليات الولايات البالغة “198” محلية بنسبة “50%

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف وزير الدولة بوزارة ديوان الحكم الاتحادي أبو القاسم إمام عن شروع الحكومة في تقليص محليات الولايات البالغة “198” محلية بنسبة “50%” فضلاً عن العودة إلى نظام المحافظات السابق.
وقال أبو القاسم في تصريحات له إن الخطوة تقوم على أسس ومعايير محددة، وفقًا للتعداد السكاني والموارد.
ونوه إلى أن هناك محليات أنشئت على مستوى حكومات الولايات بناء على ترضيات سياسية وصفها بعديمة الجدوى، وقال” إنه رفض سبع طلبات عندما كان واليًا لولاية غرب دارفور لإنشاء محليات جديدة”.
وأكد أن الوزارة لم تواجه بأي أصوات رافضة لقرار الحكومة تقليص المحليات، وقال” ستكون هناك خطوات عملية عقب التقليص لإعادة تقسيم الموارد”.
صحيفة الصيحة
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