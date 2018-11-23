البشير: لجوء العديد من الجنسيات للسودان دليل على أمنه وخلوه من الإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إن بلاده تبنت تشريعات متقدمة تجرم الأعمال الإرهابية وتمويلها، لافتاً إلى أن لجوء العديد من الجنسيات للسودان دليل على أمنه وخلوه من الإرهاب.

واعتبر البشير، لدى مخاطبته اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المنعقد في الخرطوم، أن وسم بلاده بالدولة الراعية للإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية أمر لا سند له ولا دليل عليه، وقال إن السودان بذل جهودا عظيمة في مكافحة الإرهاب، ووقع على كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وامتدح الرئيس السوداني دعم مؤتمر وزراء العدل العرب لموقف السودان لرفع اسمه من قائمة الإرهاب، داعياً إلى إحكام التنسيق في العمل العدلي بالدول العربية، وتعهد بدعم كل توصيات المؤتمر الخاصة بتفعيل آليات العمل العربي المشترك.

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي إن البرلمان يعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني بالسودان لعقد جلسة استماع للبرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية، تخصص للسودان في شهر فبراير المقبل يدعى لها الكونجرس الأمريكي.

وأكد مشعل، خلال مخاطبته اجتماع وزراء العدل العرب بالخرطوم، مساندة البرلمان العربي للسودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من خلال اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأبان أن ذلك يجيء انطلاقاً من خطة البرلمان العربي التي اعتمدتها قمة القدس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باعتبارها خطة العمل العربية الوحيدة المعنية برفع اسم السودان من هذه القائمة.

العين الاخبارية