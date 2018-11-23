د.شداد: لانحتاج إلى مُحكم في (كاس) لعدم وجود مايستحق 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم تعليقاً على مايُثار في شكوى نادي المريخ الخرطوم بمحكم التحكيم الرياضية (كاس) في لوزان، انهم لم يختاوا محكم، لرؤيتهم بعدم وجود الحاجة إلى ذلك، ولعدم وجود قضية تستحق في تقديرهم، وأضاف ان المحكمة من حقها ان تختار أي محكم ونحن راضون بما سيتم اتخاذه من قرار في شأن القضية المذكورة، وأشار البروف شداد إلى أن الرد من جانبهم مطلوب خلال (20) يوم من استلام القرار عبر البريد السريع، وسيقوموا بما يلزم خلال القيد الزمني المذكور.. وعلى صعيد آخر قال البرف شداد ان عقد رعاية الدوري الممتاز المقدم من جانب شركة سوداني للاتصالات، سيتم عرضه على إجتماع مجلس الإدارة يوم السبت 24 نوفمبر نوفمبر لإجازته النهائية، وستكون قناة الملاعب طرف في هذا الصدد.. وفي منحى آخر ذكر البروف شداد انه اجتمع بأسرة اللاعب عمار نجم المنتخب الأولمبي وأسرته بقيادة والده كمال الدين طيفور يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م، وتم التأمين على عدد من الجوانب الخاصة باللاعب الذي تألق في مباراتي منتخب السودان تحت 23 سنة ضد سيشيل، من بينها التكفل بقيمة التذكرة الخاصة بعودته إلى بلاده بعد أن تكفل والده مشكوراً بقيمة تذكرة حضوره إلى الخرطوم لخوض الاختبارات، وكذلك التأمين على استدعاءه لمواصلة برنامج الاعداد مع زملاءه الذي سيتواصل حتى 14 ديسمبر، ثم يتواصل التحضير بعد 14 يناير 2019م، في طريق التحضير لمواجهة المنتخب الكيني في مارس المقبل..

إكتمال الترتيبات لإنعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالسبت

إكتملت كافة الترتيبات الخاصة بإنعقاد الجلسة الثانية من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، الدوري رقم (10) يوم السبت 24 نوفمبر عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مكاتب الاتحاد بالخرطوم2، وذلك برئاسة البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس الإدارة، ونوابه وأعضاء المجلس من أجل استكمال إجازة اللوائح التي تمت إجازة بعضها في الاجتماع السابق الذي انعقد بالاثنين الموافق 12 نوفمبر 2018م، إذ تمت إجازة لائحة لجنة المنتخبات، ولائحة الدوري الممتاز، واللائحة المالية للدوري الممتاز، ولائحة كأس السودان دون تعديل عليها، وسيتم النظر في (9) لوائح لإجازتها في إجتماع المجلس المقبل، وهي لوائح؛ اللجنة المالية، لجنة الانضباط، تراخيص الأندية، تنظيم أعمال المجلس (الحوكمة)، فض النزاعات، الانتخابات، أوضاع اللاعبين، الوسطاء، والدوري العام المؤهل للدوري الممتاز..

أبوجبل يجتمع بتمثيل السفارة الكنغولية وأهلي شندي

عقد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني اجتماع في مكتبه عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس 22 نوفمبر مع تمثيل سفارة الكنغو الديمقراطية ممثلةً في نائب السفير المستر (سالمون)، وتمثيل من نادي الأهلي شندي عبر الأستاذ عبدالمهيمن الأمين، وذلك بغرض التنسيق لمباراة الأهلي شندي ونيوكي الكنغولي، وتم تأمين كافة التفاصيل المتعلقة باجراءات الدخول للفريقين، والمعاملة بالمثل في بعض الجزئيات ..

تعميم جديد بشأن اللاعبين الأجانب في السودان

أصدر الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني تعميم جديد لأندية الدوري الممتاز، والاتحادات المحلية، والاتحادات المحلية تحت الترفيع، بشأن اللاعبين الأجانب في السودان؛ حيث تم إمهالهم لتوفيق أوضاع اللاعبين الأجانب بكشوفات عبر استكمال إجراءات الاقامة الخاصة بهم في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيلهم، وافاد بيان الأمين العام أنه، وبعد إنقضاء فترة السماح، سيكون اللاعب الأجنبي موقوف تلقائياً ويتحمل أي نادٍ تبعات إشراكه في المباريات ..

أبوقبة يوضح توقيت المباريات

أوضح الأستاذ حسين أبوقبة عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعضو لجنة المسابقات بأنه يجب التنبيه إلى أن المباريات في المنافسات القومية التي تلعب عصراً تكون بدايتها عند الساعة الثالثة والنصف، والتي تلعب مساءً تحت الأضواء الكاشفة تكون عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك في إطار التوضيح اللازم ..

الحكام يختار دوليي التحكيم السوداني لثلاث مباريات

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم دوليي الاتحاد السوداني لكرة القدم الـ(12) من أجل إدارة ثلاث مباريات في ذهاب تمهيدي الابطال والكونفدرالية حيث جاءت على النحو التالي:

في الكونفدرالية بزامبيا لمباراة الصقور الخضراء، والشباب البتسواني تم اختيار؛ حافظ عبدالغني حكماً للوسط، ناجي الفاتح مساعد أول، عبدالجبار محمد مساعد ثاني، ومحمود شانتير رابعاً.. وفي بورندي لمباراة لوماسيجر نيجوزي البورندي والاسماعيلي المصري

بالابطال وقع الاختيار على؛ صبري محمد فضل حكماً للوسط، محمد نيالا مساعد أول، عمر حامد مساعد ثاني، والفاضل أبوشنب حكماً رابع..

وفي تمهيدي الابطال ايضا في كينيا لمباراة قورماهيا الكيني والرصاصات الملاوي، تم تعيين؛

عادل مختار حكماً للوسط، هيثم النور مساعد أول، والمعز أحمد مساعد ثاني، ورابعاً معتز عبدالباسط..