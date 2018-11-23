عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية

الخليج 365:

قوون

يتسلم كأس الممتاز ويبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام مريخ الفاشر لتكرار الانجاز .. هلال الملايين يتوج اليوم بأرض السلاطين.

الازرق يختتم تحضيراته بالجوهرة والطائرة الخاصة تنقل الفرقة المفخرة.

فهود الشمال تقلب الطاولة على الملوك .. والسوكرتا تفرض التعادل على المكوك.

المريخ يوقف افراح الجزائر ويفتتح ملف الكوماندوز.

النمور تستدرج الذئاب .. التبلدي يتحدى القراقير .. والملاعب تسمح للهلال بنقل التتويج وتتفق مع ابو ظبي.

الهلال يغادر الى الفاشر اليوم برئاسة صلاح عبد الرحيم.

الصدى

مجلس المريخ يسلم اللاعبين والجهاز الفني راتبي سبتمبر واكتوبر.

ود الياس يمتدح الابطال ويطالب بحل أزمة الصاوي .. ونجوم الاحمر يشيدون بضفر.

المريخ يعود للتدريبات ويختتم التحضيرات بالقلعة الحمراء لمواجهة الخرطوم الوطني غدا.

مذكرة تعاون بين قناتي الملاعب وابو ظبي الرياضية لانتاج برامج مشتركة.

شداد : لم نختار اي محكم لعدم وجود قضية تستحق.

أخبار الملاعب

الأمل عطبرة ينتصر على الأهلي مروي بهدفين لهدف في افتتاح بطولة الممتاز باستاد كريمة

ود هاشم سنار وحي العرب بورتسودان يتعادلان سلبياً باستاد سنار

الهلال العاصمي بكامل نجومه يغادر اليوم للفاشر للقاء المريخ الفاشر والتتويج بالبطولة

الزعيم :

الغربال : شعرنا بحزن الجماهير فاجتهدنا لاسعادها

المسابقات ترفض طلب المريخ بتأجيل لقاء الكوماندوز …..الفريق يعود إلى تدريباته والزولفاني يفتح قلبه (للزعيم)

تاركو تنقل الأحمر إلى يوغندا. ….المفوضية الولائية تفجر أزمة بنادي عقرب والوصل يطيح الأهلى القاهري

ثمن الانتصار الغالي على الجزائري : قريش : حققنا فوزا مهما في توقيت صعب ولا بد من الإلتفاف حول الفريق

صحيفة المشاهد

بعثة الهلال تغادر صباحا الى الفاشر وتعود عقب المباراة بتاج البطولة

حامل اللقب يواجه السلاطين عصر اليوم بملعب النقعة في صدام ساخن

المسابقات تتوج الهلال اليوم في احتفال كبير بالفاشر بحضور الوالي

مدافع الهلال النيجيري ايمانويل يغرد: قرار الإتحاد السوداني مقلق

فوضى وشجار عنيف في مران هلال الأبيض بين حارس ومدافع

شداد يرد على خطاب المحكمة الاخير: لا نحتاج إلى مُحكم في )كاس( لعدم وجود مايستحق

أبوقبة يوضح توقيت مباريات الدوري الممتاز عصرا ومساء

إكتمال الترتيبات لإنعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالسبت

تعميم جديد بشأن توفيق اوضاع اللاعبين الأجانب في السودان

فهود الشمال تغتال الملوك بمروي والسوكرتا ومكوك سنار حبايب

مدرب الأمل عطبرة صبري عبد الله: انتصارنا على الأهلي مُستحق !!

قطار الدوري الممتاز يواصل انطلاقته القوية اليوم بمواجهات ساخنة

الهلب يستعيد ذكرياته في الدوري الممتاز بعد العودة بأول مواجهة مع هلال التبلدي بدار الرياضة

الامين العام للاتحاد يراجع ترتيبات لقاء الارسنال بشندي مع قنصل الكنغو

فايبرز اليوغندي ينذر المريخ برباعية في شباك سبارتانز

مذكرة تعاون بين قناتي الملاعب وأبوظبي الرياضية لإنتاج برامج مشتركة في الإمارات والسودان

والي الخرطوم يصدر مرسوما ولائيا يحدد اختصاصات مجلس الشباب والرياضة