يواجه “السلاطين” بالنقعة : الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه المحلي من فاشر السلطان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تتجه أنظار عشاق الهلال عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة صوب ملعب “النقعة” وذلك لمعايشة احداث المواجهة المرتقبة بين الهلال ومضيفه مريخ الفاشر والتي تجمع الفريقين على شرف افتتاح مباريات المجموعة (B) للنسخة الرابعة والعشرون من مسابقة دوري سوداني الممتاز وهي المباراة التي يتوقع المراقبون لها درجة عالية من الاثارة والتشويق.

الهلال يدخل المواجهة وعينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل إستهلالية موفقة لرحلة الدفاع عن اللقب وكان الفريق قد أكمل برنامجه الاعدادي للمواجهة من خلال المعسكر التحضيري الذي عقده الفريق بمدينة العين وإستمرار العمل الفني بالخرطوم تحت اشراف مباشر من التونسي اراد الزعفوري المدير الفني للفريق والذي سيرمي بجميع اوراقه الرابحة الهجومية منها والدفاعية حيث ينتظر ان يقود حامل اللقب اليوم كل من المهاجم الكنغولي مبومبو والهداف وليد الشعلة وشرف الدين شيبوب، ويراهن التونسي على الخطة الهجومية الكاسحة التي يعتزم الاعتماد عليها امام سلاطين الفاشر الذين سيبحثون بدورهم عن الانتصار والبداية الموفقة امام الهلال والتي سيكون لها تاثيرها الايجابي على بقية مباريات الفريق الاحمر بالدوري الممتاز حيث يدرك الوطني نائل مدرب الفريق ان مهمته امام حامل اللقب لن تكون بالسهلة اليوم لذا سيلعب بحذر كبير بين الدفاع والهجوم.

وتترقب مدينة الفاشر وباهتمام كبير افتتاح النسخة الجديدة من كبري منافسات البلاد مسابقة دوري سوداني الممتاز اذ يتوقع ان تشهد المواجهة التي تقام بها عصر اليوم حضورا جماهيريا كبيرا سيما وان مناصري الازرق بالمدينة والمدن المتاخمة لها سيتقاطرون مبكرا لملعب المباراة من اجل تحية لاعبي الفرقة الزرقاء وجهازهم الفني على التتويج ببطولة عام زائد على حساب المريخ بالعاصمة الاماراتية ابوظبي فضلا عن مشاهدة مراسم تتويج الفريق بكاس ممتاز 2018م والتي ستكون على ملعب المدينة التي شهدت الموسم السابق ختام مباريات الدوري الممتاز.