مقتل وإصابة 5 جنود بهجوم لـ"القاعدة" في محافظة أبين اليمنية

وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" هاجموا نقطة لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بمفرق القوز في ذوبة شرق مديرية مودية. ووفقاً للمصدر، فقد أسفر الهجوم الإرهابي المسلح عن مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين. وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم القاعدة، وتشن عناصره بين الحين والآخر عمليات وهجمات إرهابية على مواقع للجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين اليمنيين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على أوكار التنظيم الإرهابي.

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