أنقرة: يتعين استكمال خارطة الطريق في منبج السورية قبل نهاية العام

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ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير التركي، قوله: "عندما يتم تطبيق خارطة طريق منبج السورية شرق الفرات، سيتم إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدن هناك".
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وأضاف: "تنفيذ خريطة الطريق شرق نهر الفرات سيشهد إزالة ميليشيا حماية الشعب الكردية السورية من المدن هناك".
وكانت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية قد توصلتا إلى خارطة طريق بخصوص مدينة منبج السورية، تقضي بخروج مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، الذين تصنفهم أنقرة كإرهابيين، من المدينة، كما تقوم القوات التركية والأمريكية بتنفيذ دوريات مستقلة على أطراف المدينة.
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