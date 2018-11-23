متحدث إسرائيلي: نتنياهو يزور البحرين "قريباً"

القد/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أعلن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو سيزور مملكة البحرين "قريباً".

وأوضح هاني مرزوق، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، لهيئة البث الإسرائيلية، إن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".

واعتبر أن "هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر، لشرق أوسط آخر. وهي بداية البداية لعلاقات جديدة ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وأشار مرزوق أن "إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي".



وأفاد أن "إسرائيل تقوم بجهود كبيرة جدا على الأصعدة الأمنية والأكاديمية وسنرى ثمارها".



وأضاف مرزوق أن "العديد من الوزراء قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية بطواقم كبيرة اقتصادية وطلاب جامعيين".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قام نتنياهو بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاما.