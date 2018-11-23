شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الهندية تكشف عن دور الدوحة الخفي والان مع التفاصيل

أفادت المعارضة القطرية، عن تورط نظام الحمدين في دولة قطر من خلال دعم أنشطة الإرهاب في جنوب الهند تحت غطاء دعم التعليم وجهود الإغاثة.

وبثت صفحة "قطريليكس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيديو» وعلقت قائلة: «سلطات نيودلهي كشفت عن تورط مؤسسات حكومية قطرية في تمويل المتورطين في أنشطة إرهابية بجنوب الهند تحت غطاء دعم التعليم والإغاثة بينها».

وجاء في الفيديو جراف، أن أصابع الدوحة امتدت إلى جنوب الهند، وكشفت صحيفة إنديان إكسبريس، أن السلطات وضعت شركات تحت المراقبة، حيث تتبعت مسارات أموال مشبوهة تذهب لمتورطين في أنشطة إرهابية، خرجت من حسابات بنكية مجمدة على علاقة بمسلحين متطرفين.

وأفادت أن الاستخبارات الهندية كشفت عن دور الدوحة الخفي، حيث يتم دعم المنظمات المشبوهه تحت غطاء التعليم والإغاثة، وأن بعضها تلقى دعما ماليا مباشرا من وزارة الأوقاف القطرية