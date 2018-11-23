قانوني: متابعة قطر دولياً لدعمها الإرهاب أهم أولويات هيئة الخبراء

كشف قانوني، عن مهام الهيئة العربية لخبراء القانون الدولي.

وقال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي: إن متابعة قطر دولياً لدعمها الإرهاب والتطرف وتمويلها الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، ستكون من أهم المجالات والأولويات التي ستهتم بها الهيئة العربية لخبراء القانون الدولي.

وحول طبيعة قرارات الهيئة الجديدة، وهل ستكون إلزامية أم مجرد استشارية ترفع لمستوى أعلى؟، قال أستاذ القانون الدولي: إن الهيئة مستقلة وستتولى رفع القضايا أمام المحاكم الدولية والإقليمية، وإنها ليست هيئة استشارية، بل «منظمة قانونية» أخذت على عاتقها التصدي للقضايا التي تمس العرب، وتبناها اتحاد المحامين العرب لدعمها لوجستياً.

وأشار الزبيدي، في تصريحات نشرتها «العين الإخبارية»، إلى أن قضايا الأراضي العربية المحتلة كفلسطين، ستكون ضمن اهتمامات الهيئة على الساحة الدولية.

وأضاف المسؤول عن الملف الليبي بهيئة خبراء القانون الدولي العرب، أن الهيئة العربية لخبراء القانون الدولي ستعمل على قضايا شائكة أخرى كالثروات العربية المنهوبة، وعلى رأسها الأموال الليبية في بنوك أوروبا، إضافة لتتبع ومحاكمة دعاة التطرف والإرهاب من رجال دين وقنوات فضائية، تدعو لنشر التطرف والتشدد والكراهية.

ولفت إلى أن الهيئة تضم أستاذة قانون دولي من عدة دول أعضاء بجامعة الدول العربية، واتحاد المحامين العرب ولهم مراكزهم، وتطوعوا من أجل الدفاع عن القضايا العربية التي تمس الأمن القومي العربي