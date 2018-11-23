وزير الخارجية اليمني يستبعد أن تتوقف المليشيات عن استحداث شروط تعجيزية

وزير الخارجية يستبعد أن تتوقف المليشيات عن استحداث شروط تعجيزية

عدن - اليمن العربي

اعتبر وزير الخارجية، خالد اليماني، أن «ما تتعرض له الميليشيات من خسائر في الجبهات يعتبر قاصما للمشروع الحوثي".

واستبعد وزير الخارجية في تصريح نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" - تابعها "اليمن العربي" - أن تتوقف الميليشيات عن استحداث شروط تعجيزية، ومحاولة المراوغة والاستمرار في التعنت أمام السلام.

وقال:"نحن نتقدم إلى داخل مناطق مران، وكأننا قطعنا عليهم اتصالاتهم الخارجية، وهم يشعرون الآن باستفزاز كبير.

وتابع كما أن عمليات الحديدة تستهدف كثيرا من القيادات الحوثية التي تتحرك في المحافظة التي تعتبر بدورها مشروعا لموارد ومكاسب هائلة للحوثيين، سواء من ناحية النفط أو تهريب الصواريخ المجزأة، أو إيصال المخدرات التي امتلأت السوق اليمنية بسمومها».

ويضيف اليماني: «الحديدة مشروع يرفدهم بملايين الدولارات، وهي مسألة حياة أو موت، لهذا يشعرون بالضغط الهائل عليهم»، وزاد: «مع الأسف المبعوث الخاص يحاول كل يوم حل مشكلة وهم يأتون اليوم الآخر بمشكلة أخرى وطلب آخر، وكلها خطوات لن توصل إلى سلام».

وفي سياق المشاورات، كشف مصدر مطلع عن أحاديث تدور حول اختيار مدينة أوبسالا (70 كيلومترا شمال العاصمة السويدية ستوكهولم)، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث سيزور الرياض نهاية الأسبوع للقاء الحكومة اليمنية وإطلاعها على نتائج ما توصل إليه مع الحوثيين.